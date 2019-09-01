2019-09-01T12:53:24+03:00
Общество

Калининградец угнал у отца машину и разбил ее в ДТП

Виктор Сергеев
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В Светлом сын угнал у отца машину и разбил ее в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратился 46-летний горожанин, который сообщил, что со двора его дома пропал автомобиль. Ориентировку на транспорт передали всем нарядам. Вскоре машину со следами ДТП обнаружили на автодороге Ижевское-Светлый.

- Выяснилось, что к преступлению причастен 18-летний сын потерпевшего, который ночью ключи от машины и поехал кататься. Пьяный молодой человек не справившись с управлением и совершил наезд на придорожное дерево, - рассказали в полиции.

На угонщика завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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