Калининградец угнал у отца машину и разбил ее в ДТП
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В Светлом сын угнал у отца машину и разбил ее в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
В полицию обратился 46-летний горожанин, который сообщил, что со двора его дома пропал автомобиль. Ориентировку на транспорт передали всем нарядам. Вскоре машину со следами ДТП обнаружили на автодороге Ижевское-Светлый.
- Выяснилось, что к преступлению причастен 18-летний сын потерпевшего, который ночью ключи от машины и поехал кататься. Пьяный молодой человек не справившись с управлением и совершил наезд на придорожное дерево, - рассказали в полиции.
На угонщика завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU