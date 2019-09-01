С понедельника участок ул. Горького в Калининграде станет односторонним

СЕГОДНЯ 20:29 2019-09-01T20:29:39+03:00

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В понедельник, 2 сентября, участок улицы Горького в Калининграде станет односторонним. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Одностороннее движение до 23 сентября вводится от улицы Гайдара до ул. Озерной: на въезд в центр города, от кольца Горького-Гайдара до пересечения Горького-Озёрной. В обратном направлении - объезд по Озёрной-Гайдара.

На этом участке будут установлены ограждения и дорожные знаки согласно утвержденному проекту организации дорожного движения на время ремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU