2019-09-01T20:29:39+03:00
Общество

С понедельника участок ул. Горького в Калининграде станет односторонним

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В понедельник, 2 сентября, участок улицы Горького в Калининграде станет односторонним. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Одностороннее движение до 23 сентября вводится от улицы Гайдара до ул. Озерной: на въезд в центр города, от кольца Горького-Гайдара до пересечения Горького-Озёрной. В обратном направлении - объезд по Озёрной-Гайдара.

На этом участке будут установлены ограждения и дорожные знаки согласно утвержденному проекту организации дорожного движения на время ремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24