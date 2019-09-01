2019-09-01T20:30:39+03:00
Общество

С начала года почти 400 жителей Советска остались без света из-за долгов

Виктор Сергеев
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В Совестке самая большая задолженность за электроэнергию среди муниципалитетов Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба «Янтарьэнергосбыта».

Долги жителей за электричество превысили 26 млн рублей. Среди неплательщиков можно выделить ряд крупных: 125 потребителей недоплатили энергосбытовой компании более 10 миллионов рублей.

- Такое положение дел буквально вынуждает «Россети Янтарь Энергосбыт» прибегнуть к крайней мере — отключению электроэнергии. Так, с начала года без света остались почти 400 жителей Советского округа. Многие из них, 220 человек, погасили задолженность, оставшиеся 161 по-прежнему остаются отключенными, - рассказали вы пресс-службе компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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