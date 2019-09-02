В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах в понедельник отключили воду и электричество

СЕГОДНЯ 10:39 2019-09-02T10:39:52+03:00

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В понедельник, 2 сентября, в Калининграде в течение дня не будет электричества на девяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов света не будет на ул. Литовский вал 9, ул. 9 Апреля 98,100-104, ул. Дзержинского 36,36а, в проезде Дзержинского 2-4,6-12

До 18 часов электричество отключено на ул. Мариупольская 14, ул. Колхозная 26, ул. Герцена 1,1а,б,3-3а,5-5а,7,7а,8,9-9а,10,11-11а,12,13-13а,15,14-16,17,18,19,20,21,22,23, 24,25, 26,27,28, ул. Богатырская 1а,б,в,2,2а,б,4-6, ул. Глинки 2-6,8-10.

Холодной воды до 17 часов не будет на ул. Пролетарской 115-133,133а, ул. проф. Баранова 2а.

Горячая вода будет отключена с 13.00 до 20.00 на ул. Согласия 3, 5, 5а, 7, 9, ул. Маточкина 2, 6, 7, 8, 9, ул. Челнокова 34, 36.

ИСТОЧНИК KP.RU