2019-09-02T10:53:51+03:00
Общество

На калининградской границе у гражданина Киргизии изъяли «лишние» 12600 долларов США

Виктор Сергеев
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..Фото: Таможня Калининградской области
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В пункте пропуска в Чернышевском пресечена попытка вывоза за пределы России крупной суммы наличной валюты. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской областной таможни.

Гражданин Киргизии ехал из Калининградской области в Литву на рейсовом автобусе. На границе он заявил, что ему нечего декларировать, однако в ходе контроля выяснилось, что у него при себе 22 600 долларов США.

Так как без декларирования за пределы ЕАЭС разрешено вывозить не более 10 тысяч долларов, «лишнюю» валюту – а это 12 600 долларов, у него изъяли. Деньги поместили в камеру хранения вещественных доказательств до решения суда.

На нарушителя завели административное дело, ему грозит штраф в размере от одной второй до двукратной незадекларированной суммы, либо конфискация изъятых денег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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