На водоемах Калининграда продлили купальный сезон до 8 сентября
.Фото: Александр Подгорчук
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Купальный сезон на водоемах Калининграда продлен до 8 сентября. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
До этой даты спасатели продолжат дежурство на Голубых озерах, озере Шенфлиз, на озере Пелавском и на озере Карповском.
Продлен пляжный сезон и в муниципалитетах. До 15 сентября официально купаться можно будет в Балтийске и в Светлогорском городском округе.
ИСТОЧНИК KP.RU