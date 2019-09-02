На водоемах Калининграда продлили купальный сезон до 8 сентября

СЕГОДНЯ 10:59 2019-09-02T11:01:33+03:00

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Купальный сезон на водоемах Калининграда продлен до 8 сентября. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До этой даты спасатели продолжат дежурство на Голубых озерах, озере Шенфлиз, на озере Пелавском и на озере Карповском.

Продлен пляжный сезон и в муниципалитетах. До 15 сентября официально купаться можно будет в Балтийске и в Светлогорском городском округе.

ИСТОЧНИК KP.RU