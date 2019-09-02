В Калининграде «Безопасный город» зафиксировал 38 тысяч разыскиваемых автомобилей

СЕГОДНЯ 12:00 2019-09-02T12:01:46+03:00

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С начала года камеры комплекса «Безопасный город» произвели порядка 38 тысяч фиксаций автомобилей, находящихся в розыске. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В «контрольный список» вносятся номерные знаки автомобилей, разыскиваемых в связи с угоном, причастностью к совершению правонарушений, а также непогашенными задолженностями.

- С помощью камер, фиксирующих госномера автомобилей, операторы выявляют маршруты передвижения разыскиваемых автомобилей. С начала года в «Безопасный город» поступило свыше 1 200 запросов от сотрудников правоохранительных органов по поиску информации о фиксациях госномеров в архиве комплекса и по постановке автомобилей на контроль передвижения, а также 260 запросов об установлении госномера разыскиваемого автомобиля по данным видеоархива, – рассказал и.о. директора ГКУ Калининградской области «Безопасный город» Денис Стаскевич.

Ситуационный центр «Безопасный город» функционирует в Калининграде с 2014 года, в рамках системы в регионе работает свыше 1 200 камер наружного видеонаблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU