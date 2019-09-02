2019-09-02T12:05:38+03:00
Происшествия

Калининградец украл у родной тети 400 тысяч рублей

Молодому человеку удалось выяснить, где родственница хранит конверт со сбережениями
Игорь ОРЕХОВ
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В полицию Калининграда обратилась страшно расстроенная 62-летняя горожанка, которая сообщила, что из ее квартиры пропали все накопления - 400 тысяч рублей. И ведь хранились деньги в надежнейшем месте - в конверте в шкафу.

Не обнаружив следов незаконного проникновения в жилище, сотрудники угрозыска решили расспросить пенсионерку о том, что за гости бывали у нее за последнее время. И женщина вспомнила, что буквально накануне пропажи ее навещал родной племянник. У ушел как-то слишком поспешно. «А вот и ниточка появилась!» - довольно заулыбались опера.

- Местонахождение 24-летнего родственника потерпевшей было установлено, парня доставили его в отдел полиции для разбирательства, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД РФ.

В результате молодчик был изобличен в совершенном преступлении, удалось изъять даже конверт, в котором, правда, осталась лишь часть похищенных денег. Начинающему вору (до этого калининградец судим не был) грозит лишение свободы сроком до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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