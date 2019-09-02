В Калининграде планируют построить инновационный научно-технологический центр

СЕГОДНЯ 12:17 2019-09-02T12:17:13+03:00

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Региональные власти готовят предложения о создании инновационного научно-технологического центра Калининградской области «Балтийская долина – HUMANTECH». Об этом на прошедшем расширенном заседании рабочей группы Госсовета по малому и среднему предпринимательству рассказал губернатор Антон Алиханов.

По его словам, проект направлен на разработку «человекоцентричных» технологий: здоровьесбережения, биомедицины, пищевых био- и производственных технологий, технологий повышения прочности конструкций.

Антон Алиханов отметил, что в это проект уже вовлечены ряд компаний, включая ОСК, GS Group, АВТОТОР, Янтарный комбинат, Содружество, Мираторг, которые выступят источником технологических заказов для инновационных компаний ИНТЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU