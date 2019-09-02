Область выделила Черняховску 6,3 млн рублей на ремонт художественной школы и Дома культуры
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Региональные власти выделили администрации Черняховска средства на ремонт художественной школы и Дома культуры. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.
6,3 млн рублей будут выделены на ремонт фасада здания художественной школы им. Марии Тенишевой и системы отопления и вентиляции в здании Дома культуры в поселке Калиновка.
Все работы должны быть выполнены до конца этого года.
ИСТОЧНИК KP.RU