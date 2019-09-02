В Багратионовске 7 сентября перекроют центр города

СЕГОДНЯ 12:38 2019-09-02T12:39:32+03:00

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В Багратионовске в субботу, 7 сентября, будут отмечать день города. В этот день для проведения праздничных мероприятий будет перекрыт центр города, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Центр будет закрыт с 10 часов до 23 часов.

Проезд будет организован через участок автомобильной дороги регионального значения «г. Калининград – Долгоруково – ст. Бартошице», улицы Дружбы, Багратиона, Ф. Карима, Пограничную, Спортивную.

ИСТОЧНИК KP.RU