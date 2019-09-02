В Багратионовске 7 сентября перекроют центр города
.Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
Изменить размер текста:
В Багратионовске в субботу, 7 сентября, будут отмечать день города. В этот день для проведения праздничных мероприятий будет перекрыт центр города, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Центр будет закрыт с 10 часов до 23 часов.
Проезд будет организован через участок автомобильной дороги регионального значения «г. Калининград – Долгоруково – ст. Бартошице», улицы Дружбы, Багратиона, Ф. Карима, Пограничную, Спортивную.
ИСТОЧНИК KP.RU