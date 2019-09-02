В Советске вор шарил по квартире в присутствии спавшего хозяина

СЕГОДНЯ 12:52 2019-09-02T12:52:40+03:00

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Житель улицы Тильзитской в Советске, отправляясь ко сну, забыл закрыть входную дверь в свою квартиру. Бывает, что ж. Но горожанину не повезло, поскольку той же ночью в незапертое жилище прокрался вор. И, рискую разбудить хозяина, разжился его мобильным телефоном и смарт-часами – в общей сложности стоимость похищенного составила 100 тысяч рублей. Покидал место преступления злоумышленник уже через окно.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники угрозыска задержали подозреваемого, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ. - Похищенное имущество изъято.

Но, как выяснилось, это была уже не первая кража, совершенная ранее судимым 38-летним советчанином. Кстати, он только в июле освободился из мест лишения свободы, но принялся за старое, едва выйдя за ворота исправительной колонии. Уголовник уже изобличен в совершении еще двух преступлений: из дачного домика он стянул мобильный телефон, а с автомобиля снял радиатор. И есть основания полагать, что этим список не ограничится. Полицейские проводят дополнительные мероприятия, направленные на установление причастности арестованного вора к аналогичным противоправным деяниям.

ИСТОЧНИК KP.RU