2019-09-02T13:37:31+03:00
Происшествия

За один день на калининградских дорогах травмировано трое малолетних детей

Самому младшему из пострадавших в ДТП – 4 месяца, самому старшему – 3 года
Игорь ОРЕХОВ
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В минувшее воскресенье, 1 сентября на калининградских автотрассах в дорожно-транспортных происшествиях пострадали трое малолетних детей.

Первая из аварий произошла вскоре после полуночи на улице Комсомольской в областном центре. Водитель следовавшего со стороны Фестивальной аллеи «Рено», поворачивая налево на регулируемом перекрестке с улицей Карла Маркса, не заметил пересекавшую дорогу женщину и катившего рядом с нею на трехколесном велосипеде ребенка. Оба они двигались на зеленый сигнал светофора. В результате наезда малыш, которому 3 года, получил травмы.

Затем, около восьми часов утра на левостороннем закруглении шоссе между поселками Воробьево Рощино 28-летний водитель «Опеля», разогнавшись дол высокой скорости, не справился с управлением и вылетел в кювет. В салоне машины также находился двухлетний ребенок, получивший телесные повреждения.

Наконец, около двух часов дня в Зеленоградском районе на дороге «Переславское – Круглово» 27-летний калининградец на «БМВ», пытаясь уклониться от столкновения со следующим впереди транспортным средством, выехал на «встречку» и там столкнулся с «Ниссаном». Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ, в результате ДТП оказались травмирован находившийся в салоне «бэхи» четырехмесячный ребенок и 52-летняя пассажирка «Ниссана».

ИСТОЧНИК KP.RU

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