Гость из Чувашии избил в Калининграде начальника вооруженной охраны

СЕГОДНЯ 13:50 2019-09-02T13:50:06+03:00

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В Калининграде мировой судья Московского района рассмотрит уголовное дело, возбужденное в отношении жителя Республики Чувашия.

Находясь на территории одной из воинских частей, 54-летний гость янтарного края сцепился с начальником караула вооруженной охраны. И хотя последний находился, что называется, при исполнении – а значит, по идее, и при оружии, именно он пострадал в результате конфликта.

Медики зафиксировали многочисленные телесные повреждения в области лица, головы и туловища вохровца. А правоохранители квалифицировали эти травмы как «умышленное причинение средней степени тяжести вреда здоровью, не опасное для жизни человека и не повлекшее последствий, но вызвавшее длительное расстройство здоровья».

ИСТОЧНИК KP.RU