В Калининграде ветераны сборной России по футболу проведут автограф-сессию

СЕГОДНЯ 13:53 2019-09-02T13:54:02+03:00

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Ветераны сборной России по футболу раздадут автографы калининградским болельщикам.

Как сообщает пресс-служба правительства, 8 сентября с 14:00 до 15:00 Андрей Тихонов (экс-спартаковец), Руслан Пименов (экс-железнодорожник), Денис Колодин (экс-динамовец) и Дмитрий Хлестов (экс-игрок турецкого «Бешикташа») встретятся с любителями футбола в атриуме ТРЦ «Европа».

В понедельник, 9 сентября, с 18:00 к ним присоединиться Алексей Смертин, некогда выступавший за французский «Бордо», чтобы также поучаствовать в автограф-сессии и товарищеском матче на территории стадиона «Калининград» перед основной игрой квалификации Евро-2020.

Отборочный матч Евро-2020 пройдет 9 сентября на «Стадионе Калининград».

ИСТОЧНИК KP.RU