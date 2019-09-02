В Калининграде начальница обобрала инвалида

СЕГОДНЯ 14:02 2019-09-02T14:02:32+03:00

Вместо находившегося в больнице мужчины обвиняемая сама расписывалась в документах и забирала деньги из кассы

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Прокуратурой Московского района Калининграда направила в суд уголовное дело, возбужденное в отношении начальницы (уже бывшей) отделения почтовой связи.

Начальственная дама была прекрасно осведомлена о том, что страховая пенсия и положенные по закону ежемесячные выплаты не доставлялись получателю-инвалиду, который в это период времени находился на лечении в больнице. Тем не менее, собственноручно подмахивая поручения на доставку пенсий, забирала деньги из кассы. По версии следствия, мошенница с 22 июня по 12 сентября прошлого года присвоила в общей сложности ровно 92 528 рубля, 52 копейки.

Теперь, согласно санкциям части 3 статьи 160 УК РФ, обвиняемой грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU