2019-09-02T14:02:32+03:00
Происшествия

В Калининграде начальница обобрала инвалида

Вместо находившегося в больнице мужчины обвиняемая сама расписывалась в документах и забирала деньги из кассы
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Прокуратурой Московского района Калининграда направила в суд уголовное дело, возбужденное в отношении начальницы (уже бывшей) отделения почтовой связи.

Начальственная дама была прекрасно осведомлена о том, что страховая пенсия и положенные по закону ежемесячные выплаты не доставлялись получателю-инвалиду, который в это период времени находился на лечении в больнице. Тем не менее, собственноручно подмахивая поручения на доставку пенсий, забирала деньги из кассы. По версии следствия, мошенница с 22 июня по 12 сентября прошлого года присвоила в общей сложности ровно 92 528 рубля, 52 копейки.

Теперь, согласно санкциям части 3 статьи 160 УК РФ, обвиняемой грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Калининградец ударил ножом приятеля, нелестно отозвавшегося о его жене
Виртуальное знакомство обернулось для школьника реальными неприятностями
В Краснознаменском районе сбили 65-летнюю пенсионерку
Больше 100 атлетов пробежали полумарафон Гусев-Голдап
Замначальника колонии в Гвардейске оштрафовали на 500 рублей за «грубые нарушения»
Под Светлогорском «Форд» врезался в дерево: трое пострадавших
На выходных в Калининградской области задержали 19 пьяных водителей
В Гурьевском районе из-за открытия Шатурской меняется схема движения пригородных автобусов
В Калининграде ветераны сборной России по футболу проведут автограф-сессию
Гость из Чувашии избил в Калининграде начальника вооруженной охраны
За один день на калининградских дорогах травмировано трое малолетних детей
В Советске вор шарил по квартире в присутствии спавшего хозяина
В Багратионовске 7 сентября перекроют центр города