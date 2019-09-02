В Гурьевском районе из-за открытия Шатурской меняется схема движения пригородных автобусов

СЕГОДНЯ 14:08 2019-09-02T14:08:48+03:00

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Из-за открытия технического движения по улице Шатурской меняется схема движения межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства развития инфраструктуры.

Маршруты №№103, 104, 152, 245э, 345 будут осуществлять перевозки по утвержденной схеме движения через поселок Васильково и Гурьевск.

Маршруты 513,514, 522 продолжат следовать по временной схеме движения по Московскому проспекту в связи с реконструкцией трассы «Калининград –Полесск». Для жителей поселка Малое Исаково основными маршрутами будут являться 150 и 159.

ИСТОЧНИК KP.RU