На выходных в Калининградской области задержали 19 пьяных водителей
.Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:
С 30 августа по 1 сентября в на дорогах Калининградской области инспекторы ГИБДД выявили и задержали 19 пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Один из задержанных выпивох попался на повторном пьяном вождении, на него будет заведено уголовное дело, отметили в ГИБДД.
Госавтоинспекция Калининградской области призывает граждан сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону: 8(4012)552-815.
ИСТОЧНИК KP.RU