2019-09-02T14:15:34+03:00
Общество

На выходных в Калининградской области задержали 19 пьяных водителей

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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С 30 августа по 1 сентября в на дорогах Калининградской области инспекторы ГИБДД выявили и задержали 19 пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Один из задержанных выпивох попался на повторном пьяном вождении, на него будет заведено уголовное дело, отметили в ГИБДД.

Госавтоинспекция Калининградской области призывает граждан сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону: 8(4012)552-815.

ИСТОЧНИК KP.RU

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