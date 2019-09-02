Под Светлогорском «Форд» врезался в дерево: трое пострадавших
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Три человека пострадали в ДТП в Светлогорском районе в воскресенье, 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла на 41-м километре автодороги Зеленоградск-Приморск. 35-летний водитель «Форда» не справился с управлением и на полном ходу врезался в придорожное дерево.
В результате столкновения помимо водителя травмы получили два пассажира - 23 и 36 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU