Замначальника колонии в Гвардейске оштрафовали на 500 рублей за «грубые нарушения»

СЕГОДНЯ 14:35 2019-09-02T14:36:22+03:00

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Замначальника колонии №7 в Гвардейске привлекли к административной ответственности и оштрафовали за грубые нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Санитарные нарушения были выявлены в столовой колонии, там неправильно мыли и дезинфицировали посуду. Кроме того, в столовой отсутствовало необходимое количество емкостей для мытья посуды, а уборочный инвентарь не имел маркировки.

За эти грубые нарушения должностное лицо было оштрафовано на 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU