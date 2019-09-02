Замначальника колонии в Гвардейске оштрафовали на 500 рублей за «грубые нарушения»
.Фото: Александр Подгорчук
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Замначальника колонии №7 в Гвардейске привлекли к административной ответственности и оштрафовали за грубые нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Санитарные нарушения были выявлены в столовой колонии, там неправильно мыли и дезинфицировали посуду. Кроме того, в столовой отсутствовало необходимое количество емкостей для мытья посуды, а уборочный инвентарь не имел маркировки.
За эти грубые нарушения должностное лицо было оштрафовано на 500 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU