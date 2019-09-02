2019-09-02T14:35:47+03:00
Спорт

Больше 100 атлетов пробежали полумарафон Гусев-Голдап

Александр КАТЕРУША
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..Фото: министерство спорта Калининградской области
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Юбилейный трансграничный полумарафон Гусев-Голдап пробежали больше 100 атлетов. Как сообщает министерство спорта Калининградской области, протяженность трассы составила 21 км 100 м — это половина классической олимпийской марафонской дистанции.

В старте участвовали спортсмены из России, Польши, Литвы и Белоруссии.

Торжественная часть забега была организована в Гусеве у памятника Герою Советского союза Сергея Гусева. Состоялся символический старт на дистанции 210 метров. Затем участников перевезли за поселок Ольховатка — на технический старт в 15 километрах от российско-польской границы. Там спортсмены прошли упрощенный паспортный контроль, преодолев границу без остановки через автомобильный пункт пропуска.

Победителями на дистанции стали Валерий Павличук и Елизавета Погудо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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