2019-09-02T15:17:52+03:00
Происшествия

Виртуальное знакомство обернулось для школьника реальными неприятностями

Под угрозой избиения новый приятель заставил подростка перевести ему через мобильный банк 5 500 рублей
Игорь ОРЕХОВ
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Началось с обычного интернет-знакомства 15-летнего жителя Зеленоградска с другим завсегдатаем «всемирной паутины». Спустя немного времени новый приятель предложил не ограничиваться виртуальным общением, а увидеться в реале. Школьник согласился.

Теплым вечером они встретились на улице Вокзальной, вот только на сей раз общение вышло совсем не дружеским. Парень оказался явно старше, а главное – куда агрессивнее. Как пишут в полицейских протоколах, «под угрозой физической расправы» потребовал от подростка, раз уж он такой сведущий в высоких технологиях, перевести ему деньги посредством сервиса «Мобильный банка». Запуганный мальчишка покорно перевел 5 500 рублей – больше у него на счету не было.

Правоохранители подключились к делу после того как о произошедшем узнала мать потерпевшего, которая обратилась за помощью в полицию. Оперуполномоченные угрозыска установили личность вымогателя и задержали 18-летгего калининградца. В его отношении возбуждено уголовное дело о вымогательстве. Как уточнили в пресс-службе регионального УМВД России, санкции соответствующей статьи УК РФ предусматривают для виновных наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Кроме того, водворенного в следственный изолятор молодчика проверят на причастность к аналогичным преступлениям. Возможно, зеленоградский школьник был уже не первой жертвой вымогателя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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