Калининградец ударил ножом приятеля, нелестно отозвавшегося о его жене

СЕГОДНЯ 16:13 2019-09-02T16:13:05+03:00

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В Черняховске местный 34-летний житель пришел на улицу Пригородную к своему приятелю. Встречу решили отметить со спиртным. И вот по ходу застолья гостя угораздило нелицеприятно отозваться о супруге хозяина квартиры. Может, женщина и впрямь чем-то мешала друзьям, но момент для критики все равно был выбран чрезвычайно неудачный. Оскорбившийся за жену черняховец схватил нож и вонзил его хулителю в спину.

Несмотря на хлеставшую из раны кровь, горожанин выбежал на улицу и направился домой, шокируя своим видом окружающих. Прохожие поспешили вызвать «Скорую помощь», в больнице тотчас догадались о криминальном характере ранения и сообщили об этом в полицию. После чего задержание преступника стало уже делом техники.

- Злоумышленник был задержан у себя по месту жительства, где дал признательные показания, - подтвердили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области. - Из квартиры был изъят нож со следами крови пострадавшего.

За «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» поножовщику грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU