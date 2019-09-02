2019-09-02T16:13:05+03:00
Происшествия

Калининградец ударил ножом приятеля, нелестно отозвавшегося о его жене

Истекая кровью, раненый шел по Черняховску, пока прохожие не вызвали «Скорую помощь»
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Черняховске местный 34-летний житель пришел на улицу Пригородную к своему приятелю. Встречу решили отметить со спиртным. И вот по ходу застолья гостя угораздило нелицеприятно отозваться о супруге хозяина квартиры. Может, женщина и впрямь чем-то мешала друзьям, но момент для критики все равно был выбран чрезвычайно неудачный. Оскорбившийся за жену черняховец схватил нож и вонзил его хулителю в спину.

Несмотря на хлеставшую из раны кровь, горожанин выбежал на улицу и направился домой, шокируя своим видом окружающих. Прохожие поспешили вызвать «Скорую помощь», в больнице тотчас догадались о криминальном характере ранения и сообщили об этом в полицию. После чего задержание преступника стало уже делом техники.

- Злоумышленник был задержан у себя по месту жительства, где дал признательные показания, - подтвердили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области. - Из квартиры был изъят нож со следами крови пострадавшего.

За «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» поножовщику грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Виртуальное знакомство обернулось для школьника реальными неприятностями
В Краснознаменском районе сбили 65-летнюю пенсионерку
Больше 100 атлетов пробежали полумарафон Гусев-Голдап
Замначальника колонии в Гвардейске оштрафовали на 500 рублей за «грубые нарушения»
Под Светлогорском «Форд» врезался в дерево: трое пострадавших
На выходных в Калининградской области задержали 19 пьяных водителей
В Гурьевском районе из-за открытия Шатурской меняется схема движения пригородных автобусов
В Калининграде начальница обобрала инвалида
В Калининграде ветераны сборной России по футболу проведут автограф-сессию
Гость из Чувашии избил в Калининграде начальника вооруженной охраны
За один день на калининградских дорогах травмировано трое малолетних детей
В Советске вор шарил по квартире в присутствии спавшего хозяина
В Багратионовске 7 сентября перекроют центр города