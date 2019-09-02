Попавший в ДТП на скользкой дороге калининградец засудил коммунальщиков

СЕГОДНЯ 17:24 2019-09-02T17:24:41+03:00

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Попавший в ДТП на скользкой дороге калининградец взыскал с коммунальщиков материальный ущерб. Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда.

В январе этого года мужчина попал в ДТП на улице Кутузова в Калининграде. На скользкой дороге его автомобиль ушел в неуправляемый занос и врезался в забор жилого дома.

Мужчина заявил, что попал в аварию, потому что МБУ «Чистота» ненадлежащим образом содержало дорогу, и не устранила в полном объеме зимнюю скользкость.

Суд согласился с доводами пострадавшего и взыскал с коммунальщиков материальный ущерб, расходы на экспертизу, юридические расходы – всего 160,5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU