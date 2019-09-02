Калининградец обворовал банкомат, спровоцировав сбой его программы
Дознаватели ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда возбудили уголовное дело в отношении 20-летнего жителя города.
Формулировка «по факту кражи денежных средств из банкомата» не совсем полно отражает суть произошедшего. В пресс-службе регионального УМВД РФ уточнили, что молодой человек, проводя операцию по внесению наличных на свой счет, умышленно спровоцировал сбой в работе банковской программы. И та в автоматическом режиме вернула ему на кредитную карту 4 900 рублей.
Вся прелесть сомнительной операции заключается даже не в сворованной сумме, а в собственно методе. Который, думается, не грех изучить программистам финансово-кредитной организации, дабы внести необходимые коррективы в программное обеспечение. В любом случае преступные действия зафиксировали видеокамеры наблюдения, которые помогли оперативникам угрозыска установить и задержать злоумышленника.
ИСТОЧНИК KP.RU