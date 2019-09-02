2019-09-02T17:47:14+03:00
Происшествия

Калининградец обворовал банкомат, спровоцировав сбой его программы

Технически подкованный преступник добился незаконного возврата денег на свою кредитку
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Дознаватели ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда возбудили уголовное дело в отношении 20-летнего жителя города.

Формулировка «по факту кражи денежных средств из банкомата» не совсем полно отражает суть произошедшего. В пресс-службе регионального УМВД РФ уточнили, что молодой человек, проводя операцию по внесению наличных на свой счет, умышленно спровоцировал сбой в работе банковской программы. И та в автоматическом режиме вернула ему на кредитную карту 4 900 рублей.

Вся прелесть сомнительной операции заключается даже не в сворованной сумме, а в собственно методе. Который, думается, не грех изучить программистам финансово-кредитной организации, дабы внести необходимые коррективы в программное обеспечение. В любом случае преступные действия зафиксировали видеокамеры наблюдения, которые помогли оперативникам угрозыска установить и задержать злоумышленника.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из Дании экстрадировали калининградца, которого обвиняют в вымогательстве денег у "янтарных дайверов"
В конце сентября выберут подрядчика работ по газификации трех районов Калининграда
В Калининграде пенсионер избил ровесника велосипедной цепью
Прокуратура потребовала рекультивировать закрытую свалку под Правдинском
В ночь на четверг в Калининграде разведут мосты
Попавший в ДТП на скользкой дороге калининградец засудил коммунальщиков
Калининградец ударил ножом приятеля, нелестно отозвавшегося о его жене
Виртуальное знакомство обернулось для школьника реальными неприятностями
В Краснознаменском районе сбили 65-летнюю пенсионерку
Больше 100 атлетов пробежали полумарафон Гусев-Голдап
Замначальника колонии в Гвардейске оштрафовали на 500 рублей за «грубые нарушения»
Под Светлогорском «Форд» врезался в дерево: трое пострадавших
На выходных в Калининградской области задержали 19 пьяных водителей
В Гурьевском районе из-за открытия Шатурской меняется схема движения пригородных автобусов
В Калининграде начальница обобрала инвалида
В Калининграде ветераны сборной России по футболу проведут автограф-сессию
Гость из Чувашии избил в Калининграде начальника вооруженной охраны
За один день на калининградских дорогах травмировано трое малолетних детей
В Советске вор шарил по квартире в присутствии спавшего хозяина
В Багратионовске 7 сентября перекроют центр города