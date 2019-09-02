СЕГОДНЯ 17:56 2019-09-02T17:56:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Межрайонная природоохранная прокуратура потребовала рекультивировать закрытую свалку под Правдинском. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Свалку ТБО в районе поселка Темкино Правдинского района была закрыта в сентябре 2016 года. В ведомстве обратили внимание, что прошло уже три года, однако свалка не то что не рекультивирована, но даже нет проекта рекультивации.

Прокуратура подала иск к администрации Правдинского района с требованием в течение одного года разработать проект и в течение трех лет осуществить рекультивацию.

ИСТОЧНИК KP.RU