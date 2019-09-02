В Калининграде пенсионер избил ровесника велосипедной цепью

СЕГОДНЯ 18:28 2019-09-02T18:28:14+03:00

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В Калининграде двое жителей улицы Коммунистической повздорили между собой на коммунальной почве. Мужчинам по 66 лет.

Конфликт произошел по совершенно пустяковому поводу. Один из пенсионеров возмутился, что сосед оставил свои вещи в общем коридоре подвала дома. И попытался доходчиво объяснить, что так, мол, делать негоже. А чтобы было доходчивее, пустил в ход велосипедную цепь, несколько раз огрев ею оппонента по голове и различным частям тела.

Медосвидетельствование установило, что здоровью потерпевшего в результате этих действий причинен легкий вред. По соответствующей статье УК РФ дознаватели и возбудили уголовное дело. Драчун теперь на два года может отправиться в те не столь отдаленные места, где по большей части вообще все общее.

ИСТОЧНИК KP.RU