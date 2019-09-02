В конце сентября выберут подрядчика работ по газификации трех районов Калининграда

СЕГОДНЯ 18:59 2019-09-02T18:59:52+03:00

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Контракты на проведение работ по газификации Северной горы, поселка Малое Борисово и части Московского района Калининграда планируется заключить уже 25 сентября. Об этом сообщил руководитель регионального Конкурсного агентства Леван Дараселия. На эти цели выделено 36,5 млн рублей, работы должны быть завершены в мае 2020 года.

Газификации подлежат дома микрорайона «Северная гора» по адресам: ул. Крылова, 31, 33, 36, 36-а, 36-б, 46, 48; ул. М. Лесная, 1; ул. Богатырская, 12, 13-15, 22-24, 58, 61, 72, 76, 78; ул. Краснохолмская, 2, 9-11, 13-15, 29, 51,53,61; ул. Глинки, 42, 44, 46, 73-75; ул. Янтарная, 709, 29, 31, 39, 43; ул. 3-я Б. Окружная, 18-а, 36, 38, 42, 165-167, 189-187, 201-203; ул. Герцена, 96, 100, 102; ул. Гончарова, 5-7, 9-11, 13; ул. Р. Люксембург, 1-1а, 3-3а, 7-7а, 8, 10, 13, 14-14а, 20-20-а, 32-32-а, 37-37-а; ул. Златоустовская, 20, 26-28; ул. Платова, 4, 24; ул. Неманская, 18, 26, 28, 54; ул. Барклая де Толли, 17, 19, 42-44, 45, 53; ул. К. Цеткин, 66, 69, 81; ул. Червонная, 6, 8, 22, 24; ул. Давыдова, 11; дома №№1, 2, 2-а, 3, 4, 5, 6, 6-а, 7, 8, 9, 9-а, 10, 11, 11-а, 12, 12-а, 13, 15 поселка Малое Борисово. А также жилые дома в Московском районе по адресам: пер. Львовский, 1, 2, 3, 4, 5, 7; пер. Портовиков, 6; пл. Октябрьская, 53; ул. Айвазовского, 3, 10, 29; ул. Аллея Смелых, 190, 190-а, 192, 194, 196, 198, 200, 211, 211-а, 213-а, 215, 217, 219; ул. Коммунистическая, 79-а, 81; ул. Лобачевского, 10, 12, 16; ул. Мечникова, 1, 3; ул. Мичурина, 21, 23-25, 27-29; ул. Подп. Емельянова, 170-а, 192; ул. Садовая, 10-а, 16; ул. Семипалатинская, 2, 5; ул. Станиславского, 12; ул. 2-ая Судостроительная, 3, 5, 6, 18; ул. Ямская, 29, 84 ,91, 100; ул. Матросова, 2.

Суммарно за 2019 год и два следующих года природным газом дополнительно в Калининградской области будут обеспечены 19 тысяч жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU