Из Дании экстрадировали калининградца, которого обвиняют в вымогательстве денег у "янтарных дайверов"

СЕГОДНЯ 19:19 2019-09-02T19:19:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Из Дании в Россию экстрадирован Вячеслав Сугако, которого обвиняют в вымогательстве.

Как сообщили в Генпрокуратуре, в ноябре 2016 года на побережье Балтийского моря в Светлогорском районе группа рэкетиров остановила несколько автомобилей, в которых находились дайверы, которые занимаются добычей янтаря в Балтийском море. От дайверов потребовали выплачивать ежемесячную "дань" за возможность погружения в море для добычи янтаря, а также за обеспечение их дальнейшей защиты в данном виде деятельности от других криминальных структур.

Получив от дайверов отказ, Сугако и его товарищи применили к потерпевшим насилие. После чего "янтарщикам" продиктовали номер мобильного телефона для дальнейшего определения места, времени и способа передачи требуемых денег. однако дайверы обратились в полицию, было возбуждено уголовное дело.

Впоследствии двое вымогателей были задержаны, а Вячеслав Сугако скрылся за границей. В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и объявлен международный розыск. Недавно Сугако был задержан полицией Дании.

ИСТОЧНИК KP.RU