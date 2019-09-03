В Калининграде бывший начальник отдела областного УМВД получил срок

СЕГОДНЯ 09:40 2019-09-03T12:52:15+03:00

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Ленинградский районный суд Калининграда постановил приговор по уголовному делу об организации незаконной миграции. Двое рядовых жителей области, а также бывший начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по Калининграду и бывшая же сотрудница этого же отдела признаны виновными в совершении преступления.

Как было установлено, с ноября 2016-го по июль 2017 года этот «криминальный квартет» организовал незаконное пребывание в Российской Федерации 33 иностранцев, поставив их на миграционный учет по адресам, не являющимся фактическими местами пребывания.

- Лидирующую роль в создании и организации преступной группы заняли двое калининградцев – уроженцев одного из иностранных государств, - рассказала официальный представитель регионального Следственного управления СКР Наталья Гацко. – Именно они контролировали и координировали деятельность ОПГ, руководствуясь при этом как корыстными мотивами, так и желанием помочь соотечественникам. Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием по результатам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Калининградской области.

Впрочем, и родное ведомство двоих из подозреваемых в стороне не осталось.

- Была проведена служебная проверка, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ. - В 2017 году данные сотрудники были уволены из органов внутренних дел, а их непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Оперативное сопровождение расследования оказывала оперативно-розыскная часть собственной безопасности УМВД.

На суде ни один из обвиняемых свою вину не признал – по крайней мере, в полном объеме. Однако у стороны обвинения вполне хватало собранных следователями доказательств. В результате экс-начальник миграционного отдела областного УМВД РФ получил 3 года и 9 месяцев лишения свободы – наказание он будет отбывать в исправительной колонии общего режима. В аналогичную женскую «зону» на 1 год и 7 месяцев отправится его бывшая подчиненная. Ну а двое пресловутых «калининградцев» - радетелей за соотечественников получили, соответственно, 3 года ровно и 3 года, 2 месяца на общем режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU