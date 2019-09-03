2019-09-03T10:41:21+03:00
Общество

Мэрия: Выдано разрешение на строительство нового детсада на Борисовском бульваре

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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Региональное агентство по архитектуре и градостроению выдало разрешение на строительство детского сада на Борисовском бульваре в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Новый детский сад, который разместится на бульваре Борисовском, 15, рассчитан на 225 мест и будет очень похож на своих старших «братьев»: детсад № 48 на ул. Левитана, работающий с 2015 года, и новый корпус садика № 57 на ул. Карамзина.

Всего на двух этажах детского сада запланировано разместить 10 возрастных групповых ячеек, группы раннего возраста ориентированы на малышей с полутора лет. В здании предусмотрены залы для музыкальных и гимнастических занятий, медицинские помещения, пищеблок, прачечная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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