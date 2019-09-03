В Калининграде восемь улиц остались без электричества

СЕГОДНЯ 10:40 2019-09-03T10:40:15+03:00

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В Калининграде во вторник, 3 сентября, отключено электричество в домах на восьми улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на ул. Колхозная, 26, 26а, ул. Богатырская, 1а, 1в, 1б, 2-2а, 2б,4, 4а, 6, ул. Глинки, 2-6, 8-10, ул. Герцена, 1-1а, 1б, 3-3а, 3б 5-5а, 7, 7а,8, 9-9а, 10,11-11а, 12,13-13а, 14-16, 17-28, ул. Литовский вал, 1, 5, 9, 2, ул. Пионерская, 59, 61, 61в, 61д, ул. 9 апреля 98, 100-104, пл. Василевского 2 (светофор).

Холодное водоснабжение приостановлено до 18 часов на ул. 9 апреля, 98, 100-104.

Горячая вода будет отключена с 13.00 до 20.00 на ул. Маточкина 2, 6, 7, 8, 9. С 15.00 до 17.00 горячее водоснабжение приостановят на ул. Университетской, 1-11.

ИСТОЧНИК KP.RU