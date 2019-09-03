2019-09-03T11:00:47+03:00
Общество

В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах пройдет ремонт на этой неделе

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде на этой неделе продолжится ремонт дорог и тротуаров. Как сообщает пресс-служба мэрии, на этой неделе на участке от ул. Черняховского до ул. Озерова пройдет фрезерование существующего покрытия, регулировка ливневых колодцев и установка бордюрного камня, при этом, работы будут проходить по ночам.

На участке от ул. Гайдара до ул. Сибирякова пройдут работы по устройству щебёночного основания и прокладка ливневой канализации.

На улице Киевской продолжается устройство щебёночного основания и прокладка ливневой канализации.

На пешеходной зоне ул. Баранова делают приточное покрытие, а так же песчаное и щебёночное основание. У башни Врангеля прокладывают водопровод и линии наружного освещения, устанавливают урны.

В финальной стадии – капитальный ремонт тротуара по ул. Чаадаева, там устанавливают ограждения.

На втором этапе ремонта тротуара по ул. Дзержинского проходит устройство щебёночного основания. Продолжается ремонт тротуара по ул. Согласия (от ул. Панина до ул. Горчакова) с обустройством парковки в районе многоквартирного дома № 34 по ул. Согласия. Там устанавливают бордюрный камень.

Ремонт моста через ручей Северный по ул. М. Зощенко начался с устройства водоотводящего сооружения. Кроме этого, рабочие приступили к обустройству парковочных мест к детскому саду по ул. Н. Карамзина – там ведутся земляные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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