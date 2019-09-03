В Калининграде полиция объявила в розыск пропавшего 14-летнего школьника
Отдел полиции Ленинградского района объявил в розыск 14-летнего Артема Гакосо. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, 31 августа подросток ушел из дома на улице Гайдара и до настоящего времени его местонахождение не установлено.
Приметы: на вид 14-15 лет, рост 170 см, кожа смуглая, худощавого телосложения, волосы черные, коротко стрижен.
Был одет: футболка темно-синяя, брюки темные узкие, внизу на резинках, кроссовки темные.
Может находиться в районе улиц Горького, Гайдара, Зеленая, Согласия, Нарвская
Если вам что-либо известно о его местонахождении, просьба сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 552-569 (ПДН), 8 (4012) 554-502 (дежурная часть), или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU