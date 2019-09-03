2019-09-03T11:44:35+03:00
Общество

В «Безопасном городе» сообщили, на каких автодорогах установлены передвижные фоторадары на этой неделе

Виктор Сергеев
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..Фото: Безопасный город
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«Безопасный город» опубликовал места размещения передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения на этой неделе.

Фоторадары будут установлены:

1. На 53 километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской республикой».

2. На 40 километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской республикой».

3. На 9 километре автодороги «Полесск-Большаково».

4. На 23 километре автодороги «Калининград-Полесск».

5. На 130 километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской республикой».

6. На 17 километре автодороги «Калининград-Балтийск».

7. На 22 километре автодороги «Калининград-Балтийск».

8. На 26 километре автодороги «Калининград-Долгоруково».

9. На 79 километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской республикой».

ИСТОЧНИК KP.RU

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