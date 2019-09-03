В «Безопасном городе» сообщили, на каких автодорогах установлены передвижные фоторадары на этой неделе
«Безопасный город» опубликовал места размещения передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения на этой неделе.
Фоторадары будут установлены:
1. На 53 километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской республикой».
2. На 40 километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской республикой».
3. На 9 километре автодороги «Полесск-Большаково».
4. На 23 километре автодороги «Калининград-Полесск».
5. На 130 километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской республикой».
6. На 17 километре автодороги «Калининград-Балтийск».
7. На 22 километре автодороги «Калининград-Балтийск».
8. На 26 километре автодороги «Калининград-Долгоруково».
9. На 79 километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской республикой».
ИСТОЧНИК KP.RU