2019-09-03T12:45:41+03:00
Спорт

Калининградский волейболист стал вице-чемпионом мира

Александр КАТЕРУША
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..Фото: министерство спорта Калининградской области
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Тунис принял чемпионат мира среди волейболистов не старше 19 лет, собрав два десятка команд.

В составе сборной России показал себя выпускник калининградской школы олимпийского резерва №10 Роман Мурашко. Как сообщает министерство спорта Калининградской области, он был признан лучшим диагональным игроком всего турнира, набрав в атаке 101 балл за 8 матчей.

Сборная России выиграла семь встреч, на пути к финалу одолев сверстников из Доминиканской Республики, Кореи, Нигерии, США, Германии, Ирана и Аргентины. Увы, в финале проиграли Италии

17-летний калининградец стал одним из самых результативных игроков соревнований.

В минспорта отметили, что два года назад аналогичного достижения добился другой калининградский волейболист Константин Абаев, ставший вице-чемпионом мира среди игроков не старше 19 лет в статусе капитана молодежной сборной России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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