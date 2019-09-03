В Калининграде и Светлогорске в ДТП пострадали два пешехода
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В воскресенье в Калининградской области в ДТП пострадали два пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
В Калининграде на площади Победы водитель «Фольксвагена» сбила 21-летнего мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. В результате наезда пешеход получил травмы и был госпитализирован.
В Светлогорске водитель «Ауди» при движении задним ходом на Калининградском проспекте не убедился в безопасности маневра и сбил 49-летнего мужчину. В результате наезда пешеход получил травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU