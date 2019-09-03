2019-09-03T13:42:32+03:00
Туризм

Лучший отдых: Калининградская область борется за премию журнала «National Geographic»

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Калининградская область дважды номинирована на премию «National Geographic Traveler Awards 2019». Об этом журналистам dj вторник 3 сентября рассказал министр культуры и тризма региона Андрей Ермак.

Калининградская область представлена в номинации «Российский экскурсионный отдых» и тут наши соперники Псковская, Тульская, Московская и Калужская области. В номинации «Российский оздоровительный отдых» наши конкуренты по премии это Алтайский, Краснодарский, Ставропольский край и Чувашская Республика.

- Выборку делает само издательство «National Geographic». Так что мы ничего не делали для того, чтобы попасть в номинации. Кроме хорошей работы, конечно. Теперь хотим побороться. Хотим, чтобы как можно активнее за Калининградскую область голосовали, - отметил Андрей Ермак.

Онлайн-голосование проводит журнал «National Geographic Traveler» до 12 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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