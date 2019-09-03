2019-09-03T14:05:07+03:00
Туризм

Названы пять стран, откуда в Калининград едут туристы по электронным визам

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Два фактора оказали влияние на поток туристов в Калининградскую область этим летом: хорошая погода и электронные визы. Об этом рассказал министр культуры и тризма региона Андрей Ермак, отметив, что до конца года область ждет увеличение турпотока на 12-13 процентов, а не на 7-8 процентов, как планировали власти ранее.

- Я прогнозировал 12 тысяч электронных виз до конца года. У нас сейчас уже выдано 40 тысяч виз и 30 тысяч уже посещений! За первый месяц у нас было выдано около 10 тысяч виз, – говорит министр. – Топ пять стран, откуда к нам едут: Литва, Латвия, Польша, Германия и Эстония. Все 53 страны, включая Японию, Саудовскую Аравию и Бахрейн, подали заявки на то, чтобы посетить наш регион. Туристы из всех этих стран посетят Калининградскую область. До конца года статистику мы самым серьезным образом улучшим и по количеству въездов, и по географии въездов.

По словам министра, сейчас тренд уходит в сторону Германии, Франции и Италии. Много туристов приезжает в региона именно из этих стран.

Интересно, что с октября систему бесплатных электронных виз вводит Санкт-Петербург. Однако, это не пугает ответственных за туризм в Калининграде.

- Питер не сильно съест наш поток, - говорит Андрей Ермак. – Большее количество людей к нам приезжают все-таки на автомобилях. Это туристы из близлежащих стран. Что касается Латвии и Эстонии, то здесь Питер будет для нас серьезным конкурентом. К этому надо быть готовыми. Ничего страшного, это рынок. Если с 1 января 2021 года для всей России будет введена электронная виза, то мы опять будем конкурировать с Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью, Екатеринбургом. Надо быть более креативными с точки зрения представления своего туристического продукта и отвечать за качество.

ИСТОЧНИК KP.RU

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