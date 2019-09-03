2019-09-03T14:05:42+03:00
Общество

В Калининграде почтят память жертв трагедии в Беслане

Виктор Сергеев
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Во вторник, 3 сентября, на площади Победы в Калининграде состоится мероприятие памяти жертв трагедии в Беслане. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Школьники, студенты и неравнодушные жители города выложат из свеч слово «Беслан». Также каждый пришедший на площадь сможет узнать истории погибших и выживших детей и взрослых.

Начало в 17 часов

День солидарности в борьбе с терроризмом был установлен в России в 2005 году. Он связан с трагическими событиями в Беслане.

1 сентября 2004 года боевики захватили городскую школу №1 в Бслане. Жертвами трагедии стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 – дети. Погибли также десять спецназовцев, двое сотрудников МЧС и 15 милиционеров. Ранены были 810 заложников, сотрудников спецназа, милиции и военнослужащих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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