9 сентября в день матча Россия-Казахстан проезд на Остров будет закрыт

СЕГОДНЯ 14:11 2019-09-03T14:11:29+03:00

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В понедельник, 9 сентября, вдень проведения отборочного матча Евро-2020, остров Октябрьский в Калининграде закроют для транспорта с 7 часов утра до 2 часов вечера. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- В это время будет запрещено движение транспорта на Парадной набережной и аллее Чемпионов на всем протяжении, а так же по бульвару Солнечному - от ул. Ген. Павлова до Восточной эстакады, - рассказали в мэрии Калининграда

Болельщики смогут попасть на стадион на шаттлах. Перевозки начнутся с 17:30 до 24 часов.

– маршрут № Ф-1 «проспект Ленинский (ТЦ «Европа») – остров Октябрьский»;

– маршрут № Ф-2 «проспект Калинина – остров Октябрьский» по следующей схеме движения: проспект Ленинский – ул. Багратиона – ул. Октябрьская – набережная Ветеранов – Второй эстакадный мост – остров Октябрьский, в обратном направлении: остров Октябрьский – Второй эстакадный мост – ул. Октябрьская – проспект Калинина – проспект Ленинский.

Стоимость проезда в шаттлах остаётся прежней – 24 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU