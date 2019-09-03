В воскресенье на Сельме будет закрыто движения на время велопробега

СЕГОДНЯ 14:15 2019-09-03T14:18:14+03:00

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В воскресенье, 8 сентября, состоится традиционный велопробег «Калининград – Зеленоградск – Калининград». Как сообщает пресс-служба городской администрации, На время велопробега будет закрыто движение транспорта на следующих участках:

- ДС «Янтарный» ул. Согласия ул. Елизаветинская ул. Ген. Челнокова – с 10.00 до 11.00;

- ул. Ген. Челнокова – ул. Елизаветинская – ул. Согласия – ДС «Янтарный» – с 16.00 до 17.30.

Оказывать содействие при закрытии движения транспорта по маршруту движения колонны велосипедистов будут волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU