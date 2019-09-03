В Калининграде оштрафовали почти две тысячи водителей за разговоры по телефону за рулем

СЕГОДНЯ 14:26 2019-09-03T14:26:43+03:00

Изменить размер текста: A A

С начала 2019 года в Калининградской области привлекли к административной ответственности почти две тысячи водителей за разговоры по телефону во время движения. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Санкция статьи 12.36 КоАП РФ (нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства) предусматривает штраф в размере 1500 рублей.

- Наиболее частой причиной возникновения ДТП на дорогах России является невнимательность водителя, из-за которой он вовремя не заметил пешехода или другой автомобиль. В ряду факторов, которые могут отвлечь его от дороги, не последнее место занимают телефонные звонки, и использование мобильного телефона без соблюдения правил, - заявили в пресс-службе полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU