2019-09-03T14:35:32+03:00
Общество

Андрей Ермак – о чемпионате по фейерверкам в Калининграде: Надо было проводить в сентябре

Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

Чемпионат мира по фейерверкам, который проходил по субботам с 10 по 24 августа на территории у стадиона «Калининград», стоило устраивать в сентябре. Мнение высказал министр культуры и тризма региона Андрей Ермак.

- Чемпионат мира по фейерверкам собрал 30 тысяч зрителей. Если бы они выбрали другие даты проведения, то людей, наверное, было бы больше, - говорит Андрей Ермак. – Чемпионат надо было проводить в сентябре. Это мы обсуждали еще в начале года и организаторы со мной не согласились.

По словам министра, организаторы чемпионата считали, что они не конкурируют с другими событиями августа. Но, вероятно, ошиблись.

- Я их убеждал в том, что даже хорошая погода оттянет огромное количество людей. Люди не будут возвращаться с моря, и ехать на фейерверки. Они устанут, на море потратят деньги и им это будет в меньшей степени интересно, чем в сентябре. А в сентябре все вернулись из отпусков и от бабушек, начался учебный год и чемпионат по фейерверкам – хорошая история продления лета, - сказал министр, отметив, что и в Зеленоградске чемпионат удачно проходил именно в сентябре.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ученый из БФУ: В Кёнигсберге не было голубей
Из-за ремонта ул. Киевской организаторы фестиваля «Орган+» отменили концерт в трамвайном депо
В честь 3 сентября калининградка напекла пряников с портретом Шуфутинского
Пьяный калининградец угнал «Мерседес» и врезался в трамвайный столб
Замглавы администрации Черняховска продлили арест до февраля 2020 года
Юрий Савенко напомнил, когда нога русского солдата впервые ступила в Кёнигсберг и в Берлин
В Калининграде оштрафовали почти две тысячи водителей за разговоры по телефону за рулем
В воскресенье на Сельме будет закрыто движения на время велопробега
9 сентября в день матча Россия-Казахстан проезд на Остров будет закрыт
В Калининграде почтят память жертв трагедии в Беслане
Названы пять стран, откуда в Калининград едут туристы по электронным визам
Лучший отдых: Калининградская область борется за премию журнала «National Geographic»
В Калининграде и Светлогорске в ДТП пострадали два пешехода
Калининградский волейболист стал вице-чемпионом мира
В «Безопасном городе» сообщили, на каких автодорогах установлены передвижные фоторадары на этой неделе
В Калининграде полиция объявила в розыск пропавшего 14-летнего школьника
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах пройдет ремонт на этой неделе
В Калининграде восемь улиц остались без электричества
Мэрия: Выдано разрешение на строительство нового детсада на Борисовском бульваре
В Калининграде бывший начальник отдела областного УМВД получил срок
Из Дании экстрадировали калининградца, которого обвиняют в вымогательстве денег у "янтарных дайверов"