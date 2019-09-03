Андрей Ермак – о чемпионате по фейерверкам в Калининграде: Надо было проводить в сентябре

СЕГОДНЯ 14:35 2019-09-03T14:35:32+03:00

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Чемпионат мира по фейерверкам, который проходил по субботам с 10 по 24 августа на территории у стадиона «Калининград», стоило устраивать в сентябре. Мнение высказал министр культуры и тризма региона Андрей Ермак.

- Чемпионат мира по фейерверкам собрал 30 тысяч зрителей. Если бы они выбрали другие даты проведения, то людей, наверное, было бы больше, - говорит Андрей Ермак. – Чемпионат надо было проводить в сентябре. Это мы обсуждали еще в начале года и организаторы со мной не согласились.

По словам министра, организаторы чемпионата считали, что они не конкурируют с другими событиями августа. Но, вероятно, ошиблись.

- Я их убеждал в том, что даже хорошая погода оттянет огромное количество людей. Люди не будут возвращаться с моря, и ехать на фейерверки. Они устанут, на море потратят деньги и им это будет в меньшей степени интересно, чем в сентябре. А в сентябре все вернулись из отпусков и от бабушек, начался учебный год и чемпионат по фейерверкам – хорошая история продления лета, - сказал министр, отметив, что и в Зеленоградске чемпионат удачно проходил именно в сентябре.

ИСТОЧНИК KP.RU