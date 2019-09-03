2019-09-03T14:48:28+03:00
Общество

Юрий Савенко напомнил, когда нога русского солдата впервые ступила в Кёнигсберг и в Берлин

Бывший мэр Калининграда призвал чтить память императрицы Елизаветы Петровны
Иван МАРКОВ
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Юрий Савенко с книгой КропоткинаЮрий Савенко с книгой КропоткинаФото: Иван МАРКОВ
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Бывший мэр Калининграда Юрий Савенко, присутствовавший во вторник 3 августа на презентации книги председателя горсовета Андрея Кропоткина «Прогулки по Калининграду» заявил, что городу необходимо признать заслуги императрицы Елизаветы Петровны.

- Ну, давайте мы все-таки вернемся к тому, что эта земля и российская государственность на этой земле появилась не в 45-м году. Она появилась при Елизавете Петровне! Если бы не ее кончина и не приход к власти ее сына Павла (после смерти Елизаветы Петровны к власти пришел Петр III – Ред.), вернее, ее племянника, который был приверженец Пруссии и поклонник Фридриха, то совершенно не известно… Мы же еще тогда в Берлин вошли, а потом просто взяли и ушли. То есть, не в 45-м году нога русского солдата впервые ступила в Берлин, так же, как и сюда.

Тут же Савенко напомнил, что для триумфальной колонны, установленной на площади Победы, готовы четыре барельефа, которые хранятся у архитектора Рукавишникова. Один из них посвящен Елизавете Петровны, второй – нахождению в Восточной Пруссии русских войск во времена Наполеоновских войн, третий – Первой мировой войне, а четвертый – Великой Отечественной войне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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