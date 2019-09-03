2019-09-03T15:02:06+03:00
Общество

Замглавы администрации Черняховска продлили арест до февраля 2020 года

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Суд продлил меру пресечения первому замглавы администрации Черняховска Александру Казимирскому, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

Казимирский останется под стражей до 7 февраля 2020 года. Судебное заседание по уголовному делу назначено на 17 сентября.

Напомним, Александра Казимирского задержали 26 февраля. По версии следствия, чиновник получил от директора строительной компании взятку в размере 1,8 млн рублей. За эти деньги Казимирский обещал предпринимателю «способствовать беспрепятственному подписанию оставшихся актов выполненных работ по муниципальному контракту».

Сразу после получения денег его задержали сотрудники УЭБ и ПК регионального УМВД. Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал частично. Казимирскому грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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