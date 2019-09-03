Пьяный калининградец угнал «Мерседес» и врезался в трамвайный столб

СЕГОДНЯ 15:07 2019-09-03T15:07:26+03:00

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На жителя Калининграда завели уголовное дело за угон. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

33-летний пьяный горожанин заметил на улице Яналова открытый «Мерседес». Более того, в замке зажигания водитель оставил ключи.

- Злоумышленник сел в машину и уехал, однако вскоре попал в ДТП. На Фестивальной аллее калининградец врезался в опору контактной сети электротранспорта, - рассказали в полиции

Очевидцы аварии вызвали полицейских. Прибывший на место наряд ППС задержал подозреваемого.

Мужчина уже сознался в содеянном, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU