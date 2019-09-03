Пьяный калининградец угнал «Мерседес» и врезался в трамвайный столб
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На жителя Калининграда завели уголовное дело за угон. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
33-летний пьяный горожанин заметил на улице Яналова открытый «Мерседес». Более того, в замке зажигания водитель оставил ключи.
- Злоумышленник сел в машину и уехал, однако вскоре попал в ДТП. На Фестивальной аллее калининградец врезался в опору контактной сети электротранспорта, - рассказали в полиции
Очевидцы аварии вызвали полицейских. Прибывший на место наряд ППС задержал подозреваемого.
Мужчина уже сознался в содеянном, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU