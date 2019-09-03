В честь 3 сентября калининградка напекла пряников с портретом Шуфутинского

СЕГОДНЯ 15:07 2019-09-03T15:09:13+03:00

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Уже не первый год в России отмечают день 3 сентября. Еще за несколько дней до этого праздника (его уже называют осенним Новым годом), появившегося с легкой руки Михаила Шуфутинского и его песни, по всей стране начинают напевать песню про костры рябин. Поддержать традицию празднования решила и калининградка Лера Лунева, которая напекла пряников с портретом Шуфутинского, рябиной и календарем, перевернутом на нужной дате.

- Напекла и раскрасила пряники для тех, кто в секте, - написала Лунева. - Если вдруг вы тоже отмечаете день, когда горят костры рябин, и хотите сахарного Шуфутинского в этот особенный день, пишите мне скорее.

ИСТОЧНИК KP.RU