Из-за ремонта ул. Киевской организаторы фестиваля «Орган+» отменили концерт в трамвайном депо
Традиционный концерт в трамвайном депо Калининграда, который проходит в рамках фестиваля «Орган+», в этом году не состоится. Его перенесли в Кафедральный собор на острове Канта. Об этом «Комсомолке» рассказала организатор Вера Таривердиева.
- Мы вынужденно перенесли концерт французской певицы Кристель Лури из депо в Кафедральный собор. Связано это с масштабным ремонтом улицы Киевской, где разрыто все. К депо мы традиционно подъезжали на трамвае, сейчас это невозможно. Да и зрителям никак к депо не подъехать, - сказала Вера Таривердиева.
Концерт Кристель Лури пройдет в соборе 13 сентября.
При этом Вера Таривердиева сообщила, что традиционная поездка на трамвае обязательно состоится.
- Мы поедем от памятника «Родина-Мать» до Кафедрального собора, где пройдет вечерний концерт «Париж, Париж!», – сказала Вера Таривердиева и отметила, что в следующем году концерт в депо, в этом уникальном пространстве, состоится. Ремонт к тому времени завершат, никаких препятствий не будет.
Напомним, XI Международный конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева добрался до Калининграда. Заключительный этап творческих соревнований сопровождает фестиваль «Орган+».
Торжественное открытие конкурса – 3 сентября в 19:00 в Кафедральном соборе. Прозвучат сочинения композиторов Александра Чайковского и Михаила Аркадьева из России, Лаури Йыэлехт из Эстонии, Ваче Шарафьяна из Армении и Франца Данкзангмюллера из Германии. В концерте принимают участие лауреаты нашего конкурса органистов.
Кроме того, Калининград ждет уникальная возможность на протяжении двух дней, 4 и 5 сентября, послушать выступления 22 музыкантов, которые прошли во второй тур. В Калининград приедут участники из разных стран: Россия, США, Великобритания, Франция, Польша, Китай, Узбекистан. Они выступят в областной филармонии.
ИСТОЧНИК KP.RU