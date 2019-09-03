Из-за ремонта ул. Киевской организаторы фестиваля «Орган+» отменили концерт в трамвайном депо

СЕГОДНЯ 15:12 2019-09-03T15:24:17+03:00

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Традиционный концерт в трамвайном депо Калининграда, который проходит в рамках фестиваля «Орган+», в этом году не состоится. Его перенесли в Кафедральный собор на острове Канта. Об этом «Комсомолке» рассказала организатор Вера Таривердиева.

- Мы вынужденно перенесли концерт французской певицы Кристель Лури из депо в Кафедральный собор. Связано это с масштабным ремонтом улицы Киевской, где разрыто все. К депо мы традиционно подъезжали на трамвае, сейчас это невозможно. Да и зрителям никак к депо не подъехать, - сказала Вера Таривердиева.

Концерт Кристель Лури пройдет в соборе 13 сентября.

При этом Вера Таривердиева сообщила, что традиционная поездка на трамвае обязательно состоится.

- Мы поедем от памятника «Родина-Мать» до Кафедрального собора, где пройдет вечерний концерт «Париж, Париж!», – сказала Вера Таривердиева и отметила, что в следующем году концерт в депо, в этом уникальном пространстве, состоится. Ремонт к тому времени завершат, никаких препятствий не будет.

Напомним, XI Международный конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева добрался до Калининграда. Заключительный этап творческих соревнований сопровождает фестиваль «Орган+».

Торжественное открытие конкурса – 3 сентября в 19:00 в Кафедральном соборе. Прозвучат сочинения композиторов Александра Чайковского и Михаила Аркадьева из России, Лаури Йыэлехт из Эстонии, Ваче Шарафьяна из Армении и Франца Данкзангмюллера из Германии. В концерте принимают участие лауреаты нашего конкурса органистов.

Кроме того, Калининград ждет уникальная возможность на протяжении двух дней, 4 и 5 сентября, послушать выступления 22 музыкантов, которые прошли во второй тур. В Калининград приедут участники из разных стран: Россия, США, Великобритания, Франция, Польша, Китай, Узбекистан. Они выступят в областной филармонии.

ИСТОЧНИК KP.RU