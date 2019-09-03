Ученый из БФУ: В Кёнигсберге не было голубей

СЕГОДНЯ 15:42 2019-09-03T15:42:02+03:00

Орнитолог Юлия Гришанова уверена, что эти птицы освоили регион уже в послевоенное время

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В довоенном Кёнигсберге не жили голуби. Об этом рассказала доцент института живых систем БФУ имени Канта Юлия Гришанова во время экскурсии-прогулки, организованной клубом «Народный экскурсовод».

- Глядя на вездесущих голубей, трудно поверить, что в Кёнигсберге их не было. Ну, то есть, они были, но только в специальных голубятнях. Дикие голуби начали осваивать Калининград только в 50-х годах прошлого века, - сообщает пресс-служба университета.

Причиной появления голубей в послевоенном городе орнитолог назвала наличие кормовой базы и наличие открытых чердаков в полуразрушенных домах.

- Век голубя короток. 90 процентов птиц умирает в первый год жизни, - сказала Юлия Гришанова.

Интересно, что по данным ученых сейчас в черте Калининграде гнездятся 116 видов птиц. Это на десять видов больше, чем было в Кёнигсберге.

ИСТОЧНИК KP.RU